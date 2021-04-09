"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги

Питерский "Зенит" сделал важный шаг на пути к попаданию в плей-офф баскетбольной Евролиги. На своей площадке команда Хавьера Паскуаля крупно обыграла израильский "Маккаби" - 86:69 и поднялась на восьмое место в таблице регулярного чемпионата Евролиги.

По сути, для питерцев плей-офф уже начался. Поражение от "Маккаби" могло досрочно оставить "Зенит" без заветной путевки в следующую стадию. Между тем, израильтяне приехали на Неву без особых турнирных задач: они шансы на плей-офф давно потеряли. Вряд ли поэтому гости чувствовали такое же давление, что и "Зенит". Впрочем, хозяевам оно не помешало. Питерцы сразу захватили лидерство в счете и больше его уже не отдали. А ключевым, пожалуй, стал отрезок на старте второй половины встречи, когда при счете 52:46 хозяевам удался спурт 12:0. Прийти в себя после такого нокдауна "Маккаби" уже не смог.

Самым результативным у питерцев стал Остин Холлинз, набравший 15 очков. Следующий и последний матч в "регулярке" "Зенит" проведет на своем паркете против греческого "Панатинаикоса" 12 апреля, в понедельник.