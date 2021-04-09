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09.04.2021 11:36
Рубрика: Власть

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Текст: Иван Егоров
Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух участников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, двое граждан России 1992 и 1996 года рождения собирались устроить взрыв в одном их образовательных учреждений Крыма. Для этого они изготовили самодельные взрывные устройства.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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По данным ФСБ, после теракта они собирались выехать через Украину и Турцию - в Сирию, чтобы вступить в ряды международных террористов.

По адресам проживания преступников изъяты компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами, взрывчатые вещества. В их телефонах обнаружены инструкции по производству СВУ, а также переписка и обмен голосовыми сообщениями с обсуждением планируемых терактов. Как отметили в ЦОС ФСБ, эти записи, в том числе, подтверждают причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.

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