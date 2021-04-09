ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух участников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, двое граждан России 1992 и 1996 года рождения собирались устроить взрыв в одном их образовательных учреждений Крыма. Для этого они изготовили самодельные взрывные устройства.

По данным ФСБ, после теракта они собирались выехать через Украину и Турцию - в Сирию, чтобы вступить в ряды международных террористов.

По адресам проживания преступников изъяты компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами, взрывчатые вещества. В их телефонах обнаружены инструкции по производству СВУ, а также переписка и обмен голосовыми сообщениями с обсуждением планируемых терактов. Как отметили в ЦОС ФСБ, эти записи, в том числе, подтверждают причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.