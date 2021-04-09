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09.04.2021 18:59
Рубрика: Власть

Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море

Текст: Александр Степанов

Малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" провели артиллерийские стрельбы в Черном море. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, в ходе стрельб экипажи получили команду на применение оружия по кораблю условного противника.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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"Вражеский" корабль, по легенде учений, попытался установить минные заграждения на маршруте перехода кораблей Черноморского флота. Данные разведки были переданы отряду малых ракетных кораблей с беспилотного летательного аппарата.

"Грайворон" и "Вышний Волочек" совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника. "Точные попадания артиллерийских снарядов поразили корабельный морской щит-мишень, имитирующий вражеский корабль", - подчеркнули в пресс-службе. Кром того, в ходе учений артиллерийские расчеты малых ракетных кораблей провели зачетные стрельбы по макетам плавающих мин. Стрельбы были проведены в соответствии с планом контрольной проверки.

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