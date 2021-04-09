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09.04.2021 13:35
Рубрика: Происшествия

В Крыму арестован подозреваемый в подготовке теракта

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 8 июня 2021 года, одного из подозреваемых в подготовке террористического акта в школе Симферополя. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

С ходатайством об аресте в суд обратился старший следователь-криминалист следственного отдела УФСБ России по РК и Севастополю.

- Он сообщил в суде, что подозреваемый исповедует крайние и наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к "джихаду" - "священной войне" против "неверных", то есть представителей других религий и конфессий, считая практику насилия и идеологию терроризма правильными, - рассказали в суде. - Он вступил в контакт с членом запрещенной в РФ "Хайят Тахрир аш-Шам" и несколько раз на протяжении 2020 года переводил деньги на Qiwi-кошелек, зарегистрированный по номеру телефона, что использовался для зачислений в финансовой помощи "Хайят Тахрир аш-Шам".

По версии следствия арестованный фигурант не пытался предотвратить незаконную деятельность "Хайят Тахрир аш-Шам". Ему инкриминирована часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ - склонение, вербовка и финансирование терроризма. По ней виновным предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Напомним, сотрудники ФСБ предотвратили в Симферополе теракт, задержав двух сторонников - 1992 и 1996 года рождения - запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Они готовили нападение на одно из образовательных учреждений с использованием самодельных бомб. После теракта они собирались выехать через Украину и Турцию - в Сирию, чтобы вступить в ряды международных террористов.

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