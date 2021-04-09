В Крыму СК начал проверку травли студентки бахчисарайского колледжа

В Крыму Следственный комитет организовал проверку по факту распространенного в соцсетях видео издевательств студентов местного колледжа над 16-летней сверстницей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

Группа девушек-подростков избивала свою одногруппницу, которая отказывалась понюхать спиртовый раствор. Травля сопровождалась отборным матом.

- По поручению руководителя ГСУ СКР по РК и Севастополю Владимира Терентьева сотрудники следственного отдела по Бахчисарайскому району незамедлительно подключились к установлению всех обстоятельств происшествия, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - Пострадавшая девушка и ее мама подали заявление в СК. Сейчас с ними работают следователи, которые выясняют причины конфликта, его предпосылки и временные рамки, а также степени травм, причиненных несовершеннолетней.

По предварительным данным, результатом конфликта стали синяки и ссадины на лице девушки. Мало того, оказалось, что последний конфликт - не единственный, и несколько дней назад студентка уже испытывала подобный прессинг.

Следователи проверят, как педагоги колледжа занимались профилактикой насилия в подростковой среде, и пытались ли предотвратить конфликтную ситуацию, которая могла привести к тяжким последствиям. Причины издевательств над студенткой выяснит и прокуратура РК. Как сообщила старший помощник прокурора РК Дарья Бирюк, надзорное ведомство даст правовую оценку деятельности должностных лиц колледжа.