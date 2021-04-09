В Крыму СК начал проверку травли студентки бахчисарайского колледжа

Новости

МИД РФ: Россия не дает в Арктике ничего, что угрожало бы другим странам 12:59
Алексей Стукалов стал новым главным тренером "Уфы" 12:58
Ученые научили крыс находить рак и диабет по запаху 12:51
Минцифры потратит на новый портал Госуслуг 460 миллионов рублей 12:51
Захарова назвала глупостью перенос места встречи контактной группы 12:42
Полпред ПФО представил врио ульяновского губернатора Алексея Русских 12:40
В красноярских "Столбах" бродячие псы загрызли косулю на глазах туристов 12:32
Объявлены кандидатки в сборную России на Евробаскет-2021 12:31
Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы 12:30
Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт 12:17
Голикова: Около трети россиян к 2030 году будут пожилыми 12:16
Лавров встретится в Москве с главой МИД Сербии 12:14
Ушедший в отставку губернатор Морозов станет помощником полпреда ПФО 12:09
В Москве благоустроят Садовнические набережную и улицу 12:08
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации 12:03
В России выбраны лучшие практики активного долголетия 12:03
В Тюмени врачи удалили мужчине огромную опухоль с почки 12:02
В Москве ветер за ночь повалил два десятка деревьев, повреждены 10 машин 11:56
Городские службы Москвы рассказали о ситуации с половодьем 11:55
Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев 11:52
Биатлонист Логинов будет готовиться к сезону вместе со сборной России 11:46
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 11:44
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на майонез 11:35
В Магаданской области разрешили торжественные регистрации браков 11:26
Арктические системы ПВО подняты по тревоге 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

В Крыму СК начал проверку травли студентки бахчисарайского колледжа

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму Следственный комитет организовал проверку по факту распространенного в соцсетях видео издевательств студентов местного колледжа над 16-летней сверстницей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму школьница сорвалась в шахту лифта долгостроя с 10 этажа

Группа девушек-подростков избивала свою одногруппницу, которая отказывалась понюхать спиртовый раствор. Травля сопровождалась отборным матом.

- По поручению руководителя ГСУ СКР по РК и Севастополю Владимира Терентьева сотрудники следственного отдела по Бахчисарайскому району незамедлительно подключились к установлению всех обстоятельств происшествия, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - Пострадавшая девушка и ее мама подали заявление в СК. Сейчас с ними работают следователи, которые выясняют причины конфликта, его предпосылки и временные рамки, а также степени травм, причиненных несовершеннолетней.

По предварительным данным, результатом конфликта стали синяки и ссадины на лице девушки. Мало того, оказалось, что последний конфликт - не единственный, и несколько дней назад студентка уже испытывала подобный прессинг.

Следователи проверят, как педагоги колледжа занимались профилактикой насилия в подростковой среде, и пытались ли предотвратить конфликтную ситуацию, которая могла привести к тяжким последствиям. Причины издевательств над студенткой выяснит и прокуратура РК. Как сообщила старший помощник прокурора РК Дарья Бирюк, надзорное ведомство даст правовую оценку деятельности должностных лиц колледжа.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Россиян предупредили о возможной хакерской атаке на счета в мае
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа