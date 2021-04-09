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09.04.2021 13:57
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске возле школы задержали неадекватного мужчину

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В пятницу в 10.30 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Новороссийска поступило сообщение о сработавшей кнопке тревожной сигнализации, которая установлена в расположенной на улице Волгоградской городской школы № 29.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, прибывшие по указанному адресу сотрудники ведомства выяснили, что на территории учебного заведения бегает мужчина в явно неадекватном состоянии. На неоднократные требования прекратить противоправные действия он не реагировал. А затем пытался скрыться, но был задержан.

В Сети появилось видео, на котором мужчина в одних трусах при попытке задержания схватил каменную плиту и побежал в сторону правоохранителей.

В Росгвардии сообщили, что этот человек был затем передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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