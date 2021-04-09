В Сочи ко Дню космонавтики открыли «Гагаринский маршрут»

"Гагаринский маршрут" разработали в департаменте курортов и туризма администрации Сочи совместно с экскурсионным клубом "Эрудит" при Городском собрании.

Автобусная экскурсия называется "Сочи в иллюминаторе", а пешеходные - "Сочи космический" и "Знаете, каким он парнем был".

Точкой старта выбрали площадку на улице Гагарина (бывшей Ореховой аллее) около памятника Гагарину и символичного кедра, высаженного им в 1961 году вскоре после возвращения из первого полета в космос на Землю. Кстати, "Кедр" - это позывной знаменитого космонавта.

- Памятник Гагарину установлен в том самом месте, где он 15 мая 1961 года посадил гималайский кедр, - рассказала экскурсовод Ирена Джуромская. - Посмотрите, как высоко он взметнулся в небо за эти 60 лет. Так же, как и Юрий Алексеевич Гагарин стремился в космос.

Когда Гагарин приехал на реабилитацию в санаторий "Сочи", ему предложили посадить кедр на улице, названной в его честь, и магнолию в парке "Ривьера". Почему именно эта улица гордо носит его имя? Тогда Ореховая являлась районом новостроек, динамично развивающимся. Кстати, в Гагарина ее переименовали 20 апреля 1961 года. Это название так прижилось, что теперь весь микрорайон Заречный называют Гагаринским.

А с 1929 по 1941 год рядом с улицей Гагарина, на Цветном бульваре, около правого берега реки Сочи, располагался аэродром со взлетно-посадочной полосой, где выполнялись рейсы в Москву через Ростов-на-Дону.

- Сегодня на территории нашего города появился новый круглогодичный экскурсионный маршрут, новая точка притяжения, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Местные жители и туристы, особенно молодое поколение, должны знать и помнить, что несколько десятков лет назад Сочи посетил выдающийся человек, совершивший первый полет в космос. Здесь Юрий Алексеевич Гагарин заложил традиции и посадил памятный кедр. Для нас всех это лучший пример мужества и служения своему Отечеству.

- Мы гордимся подвигом Юрия Гагарина, закрепившим первенство нашей страны в пилотируемой космонавтике, - подчеркнул председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов. - Узнать историю жизни этого великого космонавта и поможет новый экскурсионный маршрут в Сочи.