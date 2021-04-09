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09.04.2021 18:32
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области река размыла дорогу на границе с Казахстаном

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области половодьем размыт участок дороги Бреды - Житикара на границе с Казахстаном. Движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский небезопасно, сообщили в пятницу в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Фото: iStock
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- Разлив реки Берсуат привел к размытию участка автомобильной дороги между российским пунктом пропуска Мариинский и казахстанским Желкуар, - сообщили в пресс-службе пограничного управления. - Глубина потока достигает одного метра. Передвижение пешком на автомобилях опасно для жизни и здоровья.

С учетом сложившейся ситуации пограничники просят использовать для поездки за границу пункты пропуска Бугристое (Троицкий район) и Николаевка (Варненский район), пока работающие в штатном режиме.

В районе затопленного участка дороги уже проводятся работы по отводу воды.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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