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09.04.2021 12:02
Рубрика: Общество

В Тюмени врачи удалили мужчине огромную опухоль с почки

Текст: Юлия Мякишева

В Тюмени врачи провели операцию по удалению опухоли огромного размера. 62-летний тюменец обратился к врачам, когда гигантское новообразование начало выпирать из живота, а боли стали часто беспокоить.

Фото: Пресс-служба минздрава Челябинской области
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Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, пациент слишком долго надеялся на то, что все само пройдет, и удастся обойтись без вмешательства врачей и операции. В итоге, когда он пришел в больницу, компьютерная томография показала, что опухоль практически ничего не оставила от органа, где она расположилась.

Операцию проводили урологи-онкологи медицинской санитарной части Александр Купчин и Алесей Пономарев. Манипуляции по извлечению опухоли по частям заняли 2,5 часа, в диаметре она доходила до 25 сантиметров, в ней было пять литров жидкости. В процессе пришлось удалить пациенту одну почку. Не смотря на размеры, опухоль не дала метастазов и не проросла в другие органы. Как отметили в депздраве, это значит, что у мужчины есть шансы вернуться к обычной жизни.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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