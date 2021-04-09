Научно-производственное объединение автоматики им. Семихатова (НПОА) - место, где создают будущее. Здесь производят системы управления для космических ракет, программируют искусственный интеллект, изобретают беспилотные системы управления транспортом и еще много всего. Почему в производстве гражданской продукции предприятие делает ставку на сельское хозяйство, какие проблемы мегаполисов способны решить новые технологии и сколько сейчас зарабатывает молодой специалист, "РГ" рассказал генеральный директор НПОА Андрей Мисюра.

Андрей Мисюра: Дело не только в зарплате, важна вовлеченность, чтобы люди понимали - они строят будущее. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Мы беседуем в преддверии Дня космонавтики, давайте начнем с космического направления. Какие успехи, наработки, планы?

Андрей Мисюра: Наш успех - это в первую очередь стабильно высокое качество. Мы продолжаем изготавливать системы управления для ракет-носителей "Союз-2". С момента, когда мы начали этим заниматься, с 2004 года, выполнено 118 пусков, в том числе запущено 14 грузовых кораблей "Прогресс" и два космических аппарата "Союз-МС". 9 апреля ракета с нашей системой управления в третий раз доставит космонавтов на МКС.

Ведем работу по созданию систем управления и аварийной защиты двигателей первой и второй ступеней, а также наземного проверочно-пускового комплекса для "Союза-5". Вообще интересных проектов, идей и наработок много. Сейчас, к примеру, занимаемся системой спасения космонавтов: когда возникает опасная ситуация, модуль с людьми отсоединяется и управляемо планирует на Землю.

Пять лет назад государство поставило перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса задачу наращивать долю гражданской продукции. Как идет процесс?

Андрей Мисюра: К 2025 году предприятия ОПК должны производить 30 процентов гражданской продукции, мы планомерно идем к этому показателю. По сути, наша задача - создавать новые рынки для Роскосмоса: адаптировать космические технологии под нужды рядовых жителей, это вполне реально. Так, данные дистанционного зондирования Земли будут востребованы в разных сферах. Например, в сельском хозяйстве с их помощью можно определять состав, влажность, качество почвы, прогнозировать урожай и т. д. В том же АПК мы развиваем Интернет вещей: чтобы по полю ходили беспилотные комбайны и тракторы, датчики передавали информацию о состоянии грунта на пульт, там нужен Интернет. Кабель - это дорого. Выход - спутниковый Интернет. То есть мы способствуем формированию рынка спутниковой связи.

Почему такой акцент на сельское хозяйство?

Андрей Мисюра: Сегодня это высокомаржинальная отрасль, способная обеспечить и экспортную выручку. Хозяйства активно вкладываются в автоматизацию, создают собственные цифровые экосистемы, которые позволяют управлять планированием распашки, сева, внесения удобрений. Мы видим большой интерес к нашим разработкам.

Вы имеете в виду беспилотный трактор, который НПОА представило в 2018 году на "Иннопроме"?

Андрей Мисюра: Не совсем. В начале работы над этим проектом мы планировали устанавливать системы беспилотного управления на новую сельскохозяйственную технику. Но позже пришли к выводу, что лучше заняться обновлением имеющегося парка. Сейчас мы видим живой интерес сельхозпроизводителей к нашей системе помощи водителю, когда на имеющиеся в их парке машины устанавливают датчики, контроллер, антенны, камеру, подруливающее устройство. Этот комплекс позволяет водителю точно проводить простые операции: ехать прямо, сделать правильный разворот на ширину навесного оборудования. Следующий шаг - полный отказ от водителя, когда машина, получая задания, все выполняет самостоятельно. Здесь человек будет нужен не за рулем, а у пульта, чтобы следить за операциями техники. Третий этап начнется, когда возникнет система взаимодействия машин: одна будет общаться с другой, совместно выполняя какую-то операцию.

Наша задача - создавать новые рынки для Роскосмоса: адаптировать космические технологии под нужды рядовых жителей

Есть еще какие-то новинки для АПК?

Андрей Мисюра: Сейчас в разработке камнеметаллодетектор, который обнаруживает посторонние предметы в собираемом комбайном урожае. Также наши инженеры проектируют высокочастотный радар для автоматического управления беспилотными транспортными средствами - система, похожая на ту, что установлена на автомобилях с круиз-контролем, где устройства фиксируют расстояние до препятствий и отслеживают траекторию.

Это аналог иностранных систем. Вообще у нас несколько проектов в русле импортозамещения. Например, "Интеллектуальная скважина" - создание серии интеллектуальных датчиков давления и температуры в интересах одной из крупных нефтегазовых компаний. Работа ведется при поддержке Минпромторга РФ. Датчики превосходят зарубежные аналоги по характеристикам. Мы закончили разработку конструкторской документации, приступили к созданию опытных образцов. Далее испытания и поставки, которые мы планируем начать в 2022 году.

Как обстоят дела с умными решениями для городов?

Андрей Мисюра: У Екатеринбурга есть свои стратегические решения по умным технологиям. Мы по каким-то вопросам выступаем консультантами, где-то тестируем свои наработки. Скажем, запустили в части Академического района пилотный проект видеоаналитики с применением нейросистем и обработкой изображений. Система позволяет отслеживать перемещения людей и транспорта, разыскивать украденные вещи и автомобили, реагировать на девиантное поведение - и все это без участия оператора. Чем хороша технология? Во-первых, она адаптирована под конкретную местность, в отличие от большинства типовых решений, которые предлагают наши конкуренты. А во-вторых, ее можно использовать на базе имеющейся инфраструктуры - подключать к ней уже установленные на домофонах простейшие камеры, например.

Но систему еще не растиражировали на весь район.

Андрей Мисюра: Да, действительно: на остальной территории Академического застройщик и управляющая компания пока решают эти задачи с помощью диспетчерского пульта с операторами. Это как с ремнями безопасности на автомобилях: пока они не были закреплены в нормативных документах, все искали причины, почему их ставить не нужно. То же самое с умными районами. Нет СНиПов, которые заставляли бы застройщиков устанавливать такие системы безопасности. Кстати, при массовом внедрении они дешевые. Важно сделать так, чтобы наличие такого рода решений было прописано на уровне стандартов застройки.

Подобную систему видеоаналитики мы опробовали с энергетиками. Часть электроподстанций не имеет постоянного персонала, он приезжает туда периодически, проводит необходимые работы по обслуживанию. Наша технология позволяет и отслеживать действия персонала, в том числе на предмет соблюдения требований охраны труда, и автоматически фиксировать все события, связанные с эксплуатацией. Тестировали систему на одном объекте, теперь заказчик выразил намерение оборудовать подобной техникой все удаленные подстанции.

Как на НПОА ситуация с кадрами? Хватает специалистов?

Андрей Мисюра: Как таковой проблемы нет. Хотя конкуренция за квалифицированные кадры сегодня жесткая, и не только в нашей отрасли. Присматривать ребят начинаем со школы. У нас работает лаборатория "Космопорт", где детей бесплатно учат паять, программировать, собирать небольшие спутники и дают другие прикладные инженерные навыки. Самых успешных после школы мы отправляем в вузы на целевое обучение. Ежегодно (кроме прошлого года - пандемия помешала) проводим молодежный космический форум "Семихатовские чтения", в нем участвуют сотни ребят. И нам есть чему у них поучиться: они по-своему реализуют те же прикладные задачи, что и профессиональные инженеры. Например, 3D-сканер для изучения астероидов - наши сотрудники работают над похожим проектом, пусть и в других масштабах. В 2019 году на "чтениях" нам очень приглянулся концепт велопарковочной станции, который представил Иван Перов. Мы хотели доработать проект вместе с автором и установить у зданий НПО автоматики, но из-за коронавируса все приостановилось - продолжим после снятия ограничений. Вообще с выпускниками "Семихатовских чтений" прошлых лет мы держим связь - они сейчас учатся в вузах. В дальнейшем, конечно, попробуем завлечь их к себе на предприятие.

Мы напрямую работаем с крупнейшими профильными вузами Урала. Студенты проходят у нас практику, пишут курсовые и дипломные работы. Это помогает знакомить молодежь со спецификой деятельности предприятия, мотивирует на трудоустройство, создает условия для лучшей адаптации в коллективе. И это работает: сегодня у нас примерно половина сотрудников моложе 35 лет. Средняя зарплата на предприятии - порядка 62 тысяч рублей, минимальная - не ниже 35 тысяч. Но дело не только в деньгах, важна вовлеченность: чтобы люди понимали - они строят будущее.