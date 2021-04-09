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09.04.2021 21:15
Рубрика: Культура

Режиссер Николай Лебедев приступил к съемкам фильма "Нюрнберг"

Текст: Сусанна Альперина

Режиссер Николай Лебедев, на счету которого такие картины, как "Легенда № 17", "Экипаж", "Звезда" и другие, приступил к съемкам новой масштабной картины. Остросюжетный фильм "Нюрнберг" посвящен событиям 1945-46 годов - подготовке и проведению Нюрнбергского процесса.

Фото: Кинопоиск
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В релизе студии Universal Pictures International (UPI) рассказывается о том, что действие картины разворачивается спустя полгода после капитуляции фашистской Германии, когда мир был охвачен тревогой и надеждой. В это время, договорившись о создании ООН, страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) решали, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг стал местом проведения международного военного трибунала, за ходом которого следил весь мир. Однако - цитата: "Подготовка к процессу и его начало были окутаны паутиной странных и неоднозначных событий. Для обеспечения окончательной юридической и идеологической победы над нацизмом потребовалась филигранная дипломатическая работа, учитывавшая интересы сразу четырех великих держав".

Съемки фильма начались в Чехии. Также картина будет сниматься в России, Германии и Бельгии. Главные роли в ней исполнят ведущие российские и зарубежные актеры. Так, Евгений Миронов уже работает в Праге. По словам артиста, съемки проходят в фактически изолированном городе: "Закрыты магазины и рестораны. После девяти часов вечера нельзя выходить на улицу. Сидел пять дней на карантине, а теперь, честно говоря, испытываю удовольствие, что могу гулять по пустому городу и любоваться. Завтра мой первый съемочный день!"

Съемки фильма должны были начаться в марте 2020 года, но из-за пандемии были отложены. "В данный период запуск международного проекта с участием артистов из нескольких десятков стран - это творческое и профессиональное достижение, - считает Вадим Иванов, генеральный директор UPI Россия. - "Нюрнберг" - особенная, сложно-постановочная картина, демонстрирующая связь времен и солидарность поколений. И мы будем рады представить фильм зрителям".

Партнером картины стал ТАСС. Генеральный директор агентства Сергей Михайлов подчеркивает, что "ТАСС считает важным и значимым сохранение исторической правды и памяти о Нюрнбергском процессе, 75-летие которого отмечается в этом году. Корреспонденты агентства с первого и до последнего дня принимали личное участие в освещении этого беспрецедентного для всего человечества события. В архивах агентства сохранились сообщения и фотографии наших журналистов. И мы, безусловно, поддержим этот фильм".

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