Постановление правительства Саратовской области от 9 апреля 2021 года № 236-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 9 апреля 2021 года № 18 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.16 изложить в следующей редакции:

"1.16. Отменить с 10 апреля 2021 года в учреждениях постоянного пребывания людей независимо от организационно-правовой формы (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, в том числе для несовершеннолетних) ограничительные мероприятия при условии соблюдения СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0170/2-20 "Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)" и иных мер профилактики, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID‑19, в том числе:

обеспечение еженедельного тестирования сотрудников, не имеющих прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в Российской Федерации;

обеспечение наличия в организации не менее пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты;

обеспечение в случае выявления заболевших COVID‑19 на территории учреждений перевода учреждения на закрытый режим работы.

Руководителям учреждений, указанных в части первой настоящего пункта, при организации посещений лиц, проживающих в указанных учреждениях, родственниками, опекунами и другими обеспечить соблюдение следующих требований:

выделить отдельное помещение для общения, по возможности максимально приближенное ко входу в здание, в котором установить санитайзер для обработки рук, а также обеспечить наличие и использование прибора для обеззараживания воздуха (в дальнейшем с учетом погодных условий могут быть организованы встречи на открытом воздухе);

составить ежедневный график посещения с предварительной записью, предусмотрев время посещения не более 30 минут и интервалы между разными посещениями не менее 15 минут, с проветриванием помещений и обработкой контактных поверхностей дезинфицирующими средствами в перерыве, а также проведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце дня;

обеспечить при общении наличие масок у проживающих и посетителей (в отдельных случаях, при необходимости, возможна установка прозрачных защитных экранов).";

признать утратившими силу пункты 1.17-1.18.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 апреля 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







