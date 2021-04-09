Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на чемпионат Европы-2022

Сборная России обыграла на выезде Армению со счетом 5:2 и досрочно квалифицировалась на первенство Европы-2022.

Наша команда с 15-ю набранными очками после пяти встреч занимает первое место в таблице группы 2. Занимающая вторую строчку Грузия имеет в своем активе семь очков по итогам четырех туров. Последний поединок россияне проведут 12 апреля дома против грузин.

Финальная стадия Евро с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах - в Амстердаме и Гронингене. Хозяева турнира освобождены от отбора.

Добавим, что сборная России выигрывала "золото" чемпионата Европы в 1999 году, пять раз завоевала серебряные медали, трижды - бронзовые.