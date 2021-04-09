Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3277; N 48, ст. 6736; 2017, N 50, ст. 7544; 2018, N 7, ст. 975; N 17, ст. 2428; 2019, N 27, ст. 3537; 2020, N 31, ст. 5031, 5032; 2021, N 1, ст. 63) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) дополнить пунктом 291 следующего содержания:

"291) физкультурно-оздоровительная услуга - деятельность, осуществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультурных мероприятий;";

б) пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30) физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, в том числе имеющее право на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность физкультурноспортивных организаций, применяются соответственно к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, в том числе оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги;";

2) часть 2 статьи 10 после слов "среди различных групп населения," дополнить словами "в том числе оказывают физкультурно-оздоровительные услуги,", дополнить предложением следующего содержания: "Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания утверждаются Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин