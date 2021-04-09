Стала известна сумма запланированных военных расходов США на 2022 год

Администрация президента США планирует запросить у Конгресса на военные нужды на 2022 финансовый год 715 миллиардов долларов, об этом сказано в бюджетных предложениях, направленных Белым домом американским законодателям.

Главная статья расходов, согласно пояснениям в документе - "противодействие угрозе со стороны Китая". Кроме того, в них отмечается, что Минобороны США также намерено " стремиться к сдерживанию дестабилизирующего поведения России". Кроме того, часть средств предназначена для модернизации ядерного арсенала США. Эта работа была начата при президенте Дональде Трампе и сейчас продолжается.

На 2021 финансовый год администрация Трампа запрашивала у Конгресса 740,5 миллиарда долларов.