Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 61-ФЗ "Об упразднении некоторых районных и городского судов Челябинской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районного и городских судов Челябинской области"

Принят Государственной Думой 16 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить Кизильский районный суд Челябинской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Агаповского районного суда Челябинской области;

2) упразднить Нязепетровский районный суд Челябинской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области;

3) упразднить Карабашский городской суд Челябинской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Кыштымского городского суда Челябинской области;

4) установить, что юрисдикция Агаповского районного суда Челябинской области, Верхнеуфалейского, Кыштымского городских судов Челябинской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Челябинской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:

Агаповского районного суда Челябинской области - на территории Агаповского и Кизильского районов Челябинской области;

Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области - на территории города Верхний Уфалей Челябинской области и Нязепетровского района Челябинской области;

Кыштымского городского суда Челябинской области - на территории города Кыштыма и города Карабаша Челябинской области;

5) образовать в составе Агаповского районного суда Челябинской области постоянное судебное присутствие в селе Кизильском Кизильского района Челябинской области;

6) образовать в составе Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области постоянное судебное присутствие в городе Нязепетровске Нязепетровского района Челябинской области;

7) образовать в составе Кыштымского городского суда Челябинской области постоянное судебное присутствие в городе Карабаше Челябинской области;

8) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона;

9) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1-7 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1-7 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин