Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 62-ФЗ "О создании Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания и об упразднении Дигорского и Ирафского районных судов Республики Северная Осетия - Алания и образовании постоянного судебного присутствия в составе Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания"

Принят Государственной Думой 16 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 1, 3, 32, 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1. Создать Дигорский межрайонный суд Республики Северная Осетия - Алания.

2. Установить, что юрисдикция Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания распространяется на территории Дигорского и Ирафского административных районов Республики Северная Осетия - Алания в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Упразднить Дигорский районный суд Республики Северная Осетия - Алания, Ирафский районный суд Республики Северная Осетия - Алания, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию созданного Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания.

Статья 2

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" образовать в составе Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания постоянное судебное присутствие в селе Чикола Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания.

Статья 3

1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Части 2 и 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня начала деятельности Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания.

3. Дигорский межрайонный суд Республики Северная Осетия - Алания считается образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности судей Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания.

4. Решение о дне начала деятельности Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания принимает президиум Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания с учетом положения части 3 настоящей статьи.

5. Назначение судей упраздняемых районных судов Республики Северная Осетия - Алания судьями созданного Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия - Алания осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 6 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин