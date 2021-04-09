Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 68-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях""

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 1430; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 29, ст. 3122; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 23, ст. 2877; N 27, ст. 3472, 3477; 2015, N 1, ст. 58; N 14, ст. 2020; N 29, ст. 4387; N 48, ст. 6707; 2016, N 28, ст. 4558; 2019, N 18, ст. 2209; N 49, ст. 6966) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в абзаце четвертом пункта 2 слова "настоящему Федеральному закону" заменить словами "законодательству Российской Федерации";

б) в пункте 6 слово "членов" заменить словом "участников";

2) в статье 7:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Не может быть руководителем (участником) религиозной группы:

иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;

лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

физическое лицо, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7[4] Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения.";

б) в пункте 2:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Орган, уполномоченный принимать решение о государственной регистрации религиозной организации, выдает лицу, уведомившему указанный орган о начале деятельности религиозной группы, письменное подтверждение получения и регистрации уведомления о начале деятельности религиозной группы в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления о начале деятельности религиозной группы.";

в абзаце втором второе предложение исключить;

в абзаце третьем слова "три года" заменить словом "год", дополнить предложением следующего содержания: "Орган, уполномоченный принимать решение о государственной регистрации религиозной организации, выдает лицу, уведомившему указанный орган о продолжении деятельности религиозной группы, письменное подтверждение получения и регистрации уведомления о продолжении деятельности религиозной группы в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления о продолжении деятельности религиозной группы.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"В уведомлении о продолжении деятельности религиозной группы указываются сведения, содержащиеся в уведомлении о начале деятельности религиозной группы, а также сведения о дате представления уведомления о начале деятельности религиозной группы или последнего уведомления о продолжении деятельности религиозной группы, реквизиты письменного подтверждения получения и регистрации уведомления, выданного органом, уполномоченным принимать решение о государственной регистрации религиозной организации.

Уведомление о начале деятельности религиозной группы и уведомление о продолжении деятельности религиозной группы составляются по формам, утвержденным органом, уполномоченным принимать решение о государственной регистрации религиозной организации.";

3) в статье 8:

а) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"Религиозные организации вправе входить в структуру централизованной религиозной организации, выходить из нее или могут быть исключены из структуры централизованной религиозной организации, если такое право религиозных организаций, а также основания и порядок их вхождения в структуру централизованной религиозной организации, выхода и (или) исключения из нее определены уставом централизованной религиозной организации, в структуру которой они входят, и соответствуют ее внутренним установлениям.

Устав централизованной религиозной организации в соответствии с ее внутренними установлениями может предусматривать запрет на выход и (или) исключение религиозных организаций из централизованной религиозной организации, в структуру которой они входят.";

б) в пункте 6 слова "учреждение или" исключить, слово "созданные" заменить словом "созданная", слово "имеющие" заменить словом "имеющая", слово "учреждение" заменить словом "организация";

в) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Сведения о вероисповедании могут также содержаться в наименованиях юридических лиц, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. Иные юридические лица, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, не вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании. Юридические лица, зарегистрированные в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании на основании письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности.";

г) абзац первый пункта 9 после слов "в течение трех" дополнить словом "рабочих";

4) в пункте 3 статьи 9:

а) в абзаце первом слово ", членом" исключить;

б) в абзаце третьем слова "(далее - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")" исключить;

5) в пункте 2 статьи 10:

а) в абзаце втором слова "ее наименование" заменить словами "и (или) иностранной религиозной организации их наименования";

б) в абзаце третьем слова "основные формы" заменить словом "виды";

6) в статье 11:

а) в пункте 5:

в абзаце седьмом слово "членов" заменить словом "участников";

абзац восьмой признать утратившим силу;

б) пункт 6 признать утратившим силу;

в) в пункте 7:

абзац пятый признать утратившим силу;

в абзаце десятом слова "территориальный орган федерального органа государственной регистрации" заменить словами "федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если учредителем (учредителями) не представлена копия устава учредителя (учредителей), федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган самостоятельно запрашивает указанную копию в органе, принявшем решение о государственной регистрации учредителя (учредителей).";

г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр, вышестоящая религиозная организация) образуемой религиозной организации находится за пределами Российской Федерации, дополнительно к документам, указанным в пунктах 5 и 7 настоящей статьи, в установленном порядке представляется устав или иной основополагающий документ иностранной религиозной организации, удостоверенный государственным органом государства нахождения этой организации.";

д) в пункте 9 слова "пунктами 5-7" заменить словами "пунктами 5 - 71";

е) пункт 11 после слов "в уставы религиозных организаций," дополнить словами "а также изменения, вносимые в сведения о религиозных организациях, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц,";

7) в абзаце одиннадцатом пункта 2 статьи 14 слово "членов" заменить словом "участников";

8) в пункте 3 статьи 19:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Духовные образовательные организации проводят аттестацию, реализуют дополнительные профессиональные программы для священнослужителей и составляющих религиозный персонал религиозных организаций лиц, прошедших в зарубежных образовательных организациях (центрах) обучение по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций.";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым;

9) пункт 5 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:

"Священнослужители и составляющие религиозный персонал религиозных организаций лица, прошедшие в зарубежных образовательных организациях (центрах) обучение по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, и впервые приступающие к совершению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, осуществлению миссионерской или преподавательской деятельности на территории Российской Федерации, до начала совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, осуществления миссионерской или преподавательской деятельности на территории Российской Федерации получают дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации в духовных образовательных организациях, зарегистрированных в соответствии с настоящим Федеральным законом и реализующих имеющие государственную аккредитацию основные образовательные программы высшего образования, или в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования Российской Федерации, перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регламентации образовательной деятельности, и проходят аттестацию в руководящем органе (центре) зарегистрированной на территории Российской Федерации централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.";

10) в пункте 1 статьи 241 слово "членами," и слово "членов," исключить;

11) в абзаце девятом пункта 6 статьи 242 слово "членов" заменить словом "участников";

12) статью 27 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Юридические лица, в наименованиях которых содержатся сведения о вероисповедании, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме общественной организации или общественного движения, получивших указанное в пункте 8 статьи 8 настоящего Федерального закона письменное согласие централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности, должны до 1 января 2022 года привести свои наименования в соответствие с требованиями пункта 8 статьи 8 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Уставы религиозных организаций, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (в редакции настоящего Федерального закона) при первом изменении уставов религиозных организаций. Уставы религиозных организаций до их приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом действуют лишь в той части, которая не противоречит Федеральному закону от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (в редакции настоящего Федерального закона).

3. Положения пункта 5 статьи 24 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на священнослужителей и составляющих религиозный персонал религиозной организации лиц, получивших религиозное образование в зарубежных образовательных организациях (центрах) и приступающих после дня вступления в силу настоящего Федерального закона к совершению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, осуществлению миссионерской и преподавательской деятельности на территории Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин