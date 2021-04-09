Титул герцога Эдинбургского отойдет принцу Чарльзу

Британская геральдическая палата озвучила будущее титула герцога Эдинбургского, ставшего вакантным со смертью супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Согласно правилам, титул автоматически перейдет к старшему сыну королевской четы принцу Чарльзу, а потом достанется самому младшему сыну.

"Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому​, - передает РИА Новости комментарий геральдической палаты. - В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне".

Таким образом, после того, как принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского перейдет его младшему брату принцу Эдварду.