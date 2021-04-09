Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море

Турецкая сторона направила 9 апреля участникам Конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов уведомление о проходе кораблей ВМС США в Черное море.

"Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", цитирует ТАСС слова представителя посольства РФ в Анкаре.

Ранее сообщалось, что США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Дарданеллы и Босфор в Черное море 14-15 апреля. Предполагается, что они будут находиться в Черном море до 4-5 мая. Корабли будут направлены для демонстрации Киеву американской поддержки в связи с информацией о наращивании сил России вдоль украинских границ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявил, что перемещение российских войск по российской территории не должно беспокоить соседние государства, поскольку никак не угрожает им.