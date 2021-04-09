Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 67-ФЗ "О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2011, N 1, ст. 16; N 50, ст. 7349; 2014, N 30, ст. 4219; N 43, ст. 5792; 2018, N 53, ст. 8456; 2019, N 52, ст. 7816) изменение, дополнив ее частью четвертой следующего содержания:

"4. Не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 Уголовного кодекса Российской Федерации в части незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в нарушение положений Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".".

Президент Российской Федерации В. Путин