Украина приобрела турецкие ударные беспилотники

Украинская сторона приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Об этом заявила пресс-служба производителя - компании Baykar, сообщает РИА Новости.

Также источник отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Турцию, который начнется 10 апреля, не планирует посещение завода компании. Ранее Зеленский побывал на этом заводе в августе 2019 года.

Украина в конце марта провела учения на острове Тендеровская коса в Черном море, на которых отрабатывала в том числе использование турецких беспилотников.

Договоренность о покупке шести турецких беспилотников была достигнута президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Петром Порошенко в январе 2019 года. Контракт на покупку был заключен между госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкой компанией Baykar Makina.

Как написал тогда Порошенко у себя в Facebook, "эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологических характеристик, также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей".

Bayraktar TB2 разрабатывались турецкой стороной с начала 2000-х годов, первый полет прошел в 2014 году, тогда же их применили во время операции в восточной Турции. БПЛА сделан из композитных материалов, снабжен канадским двигателем внутреннего сгорания. Оснащен камерами, включая инфракрасную, лазерными дальномером и целеуказателем, радаром. Дополнительно может быть укомплектован модулем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и способен нести четыре управляемые противотанковые ракеты или несколько корректируемых планирующих бомб.