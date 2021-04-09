Умер госпитализированный с передозировкой культовый рэпер DMX

Важный американский рэпер и актер DMX (Dark Man X, настоящее имя - Эрл Симмонс) умер сегодня в возрасте пятидесяти лет в больнице, куда попал с очередной передозировкой запрещенными веществами. Об этом сообщила LAT со ссылкой на официальное заявление родных артиста.

Напомним: DMX был госпитализирован в критическом состоянии в Уайт-Плейнсе, штат Нью-Йорк, после того, как потерял сознание у себя дома. Врачи диагностировали сердечный приступ.

При этом уточнялось, что многолетнее увлечение музыканта препаратами пагубно сказалось на мозговой деятельности артиста, в результате после новой передозировки он погрузился в вегетативное состояние. И специалисты сразу предупредили родных рэпера, что шансов на выход из этого состояния у DMX практически нет.

Стоит отметить, что пять лет назад Симмонс уже находился при смерти из-за передозировки, когда его нашли без сознания на парковке и с трудом реанимировали.

Эрл Симмонс родился в 1970 году в Маунт-Верноне. Первый альбом выпустил в 98-м. Шесть пластинок исполнителя подряд дебютировали на первом месте чарта Billboard 200.

Снялся в фильмах "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения", "От колыбели до могилы", "Никогда не умирай в одиночку".