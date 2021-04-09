Новости

Сарик Андреасян рассказал, что мог снять "Мортал Комбат" 15:36
В Петербурге скончался создатель "Русской антрепризы" Рудольф Фурманов 14:49
Найдены исполнители ролей молодых Геральта и Весемира в "Ведьмаке" 13:38
Огонь, вода и фаталити: Mortal Kombat объединили с советскими сказками 13:26
В сериале про Бобу Фетта будет участвовать главный герой "Мандалорца" 13:15

Умер госпитализированный с передозировкой культовый рэпер DMX

Новости
    09.04.2021, 19:49
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/dmx Фото: instagram.com/dmx
Фото: instagram.com/dmx

Важный американский рэпер и актер DMX (Dark Man X, настоящее имя - Эрл Симмонс) умер сегодня в возрасте пятидесяти лет в больнице, куда попал с очередной передозировкой запрещенными веществами. Об этом сообщила LAT со ссылкой на официальное заявление родных артиста.

Напомним: DMX был госпитализирован в критическом состоянии в Уайт-Плейнсе, штат Нью-Йорк, после того, как потерял сознание у себя дома. Врачи диагностировали сердечный приступ.

При этом уточнялось, что многолетнее увлечение музыканта препаратами пагубно сказалось на мозговой деятельности артиста, в результате после новой передозировки он погрузился в вегетативное состояние. И специалисты сразу предупредили родных рэпера, что шансов на выход из этого состояния у DMX практически нет.

Стоит отметить, что пять лет назад Симмонс уже находился при смерти из-за передозировки, когда его нашли без сознания на парковке и с трудом реанимировали.

Эрл Симмонс родился в 1970 году в Маунт-Верноне. Первый альбом выпустил в 98-м. Шесть пластинок исполнителя подряд дебютировали на первом месте чарта Billboard 200.

Снялся в фильмах "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения", "От колыбели до могилы", "Никогда не умирай в одиночку".

Новости

Умер автор музыки к "Покемонам" и "Черепашкам-ниндзя" Ральф Шукетт 12:17
Netflix заключил эксклюзивный договор с Sony 10:28
Вышел русский трейлер "Женщины в окне" с Эми Адамс 09:55
Первый комикс о Супермене продали за рекордные 3,25 млн долларов 08.04.2021
⧣ США
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ ThatEricAlper
Умер основатель группы War Би Би Дикерсон 07.04.2021
Лев Лещенко перенес четыре инфаркта после коронавируса 06.04.2021
СМИ: Следственный комитет начал проверку песни Манижи Russian Woman 06.04.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер советский и абхазский актер Николай Чиковани 08.04.2021
Умер актер Александр Гапон 08.04.2021
Актриса из "Мухтара" Белла Шпинер умерла в 45 лет 08.04.2021