В Британии убит один из богатейших людей страны

83-летний Ричард Саттон, владевший отелями Sheraton Grand и Athenaeum в Лондоне и считавшийся одним из богатейших людей Великобритании, был убит в своем доме неизвестным злоумышленником, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. При нападении также пострадала супруга бизнесмена, которая госпитализирована.

Сообщается, что трагедия произошла в загородном особняке Саттона в графстве Дорсет. Вооруженный ножом неизвестный ворвался в дом и напал на пожилых супругов. Подозреваемый задержан. Известно, что это мужчина 34 лет и что он, по всей видимости, не был лично знаком с Саттоном. Мотивы его поступка выясняются.

Известно, что состояние Саттона оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов. Помимо гостиничного бизнеса, он также занимался инвестициями в недвижимость.