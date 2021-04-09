В ДНР рассказали о росте дезертирства среди киевских военных

В расположении частей Вооруженных сил Украины в Донбассе возросло число дезертирств, сообщают в пресс-службе Народной милиции ДНР. Речь идет о сотнях военнослужащих, покинувших расположение своей части без разрешения командиров.

"Наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении, - передает РИА Новости информацию пресс-службы Народной милиции. - Там сбежало 44 морпеха".

В качестве причины таких "миграций" украинских военных указывается обострение ситуации на востоке Украины в последние недели. Особо отмечается, что почти каждый пятый из дезертиров - офицер ВСУ.