В Госдуме предостерегли США от провокаций в Черном море

У России достаточно сил, чтобы защитить свои границы от недружеских действий со стороны любого государства. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя планы по усилению военного присутствия США в Черном море.

Ранее стало известно, что МИД Турции после полученного от Вашингтона уведомления сообщил: американские корабли войдут в Черное море по очереди 14 и 15 апреля, 4 и 5 мая вернутся.

Шеремет, которого цитирует РИА Новости, напомнил, что данная акватория не имеет отношения к США. "В Черноморском бассейне нет места американским кораблям", - подчеркнул он, добавив, что планы США вызывают недоумение.

В РФ, по его словам, призывают американскую сторону воздержаться от провокаций. "Шутки с Россией могут плохо для них закончиться", - предупредил Шеремет. Он выразил уверенность, что у нашей страны достаточно современных вооружений, чтобы защитить свои границы от недружеских действий со стороны кого бы то ни было.