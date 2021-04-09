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09.04.2021 11:11
Рубрика: Общество

В России стартует марафон по искусственному интеллекту для школьников и студентов

Текст: Мария Набиркина

В эти выходные, 10-11 апреля, в рамках образовательного проекта "Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля" состоится бесплатный онлайн-марафон для ребят, которые интересуются информационными технологиями.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Талантливым студентам предложат повышенный кешбэк

Участвовать могут старшеклассники, студенты, выпускники вузов. Важно: марафон адаптирован для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Например, все два дня на платформе марафона будет работать сурдопереводчик.

В программе два этапа. Участникам понадобятся компьютер и мобильный телефон с доступом в интернет. Каждому предложат короткий тест на знание основных терминов в области искусственного интеллекта.

За два дня перед ребятами выступят эксперты из IT-компаний, а также преподаватели ведущих технических вузов России. Расскажут, что такое искусственный интеллект в современном понимании, как он работает, какие есть профессии и возможности карьеры.

- Некоторые думают, что работать в сфере IT могут только специалисты с колоссальным опытом. Это не так, - говорит руководитель проекта Ольга Солодянникова. - По данным Фонда развития интернет-инициатив, в 2027 году в России будет два миллиона незакрытых вакансий для IT-специалистов. Значит, обучение по специальностям в ИИ будет востребовано работодателями, и сейчас самое время использовать все возможности для обучения.

По словам Солодянниковой, анализу данных или, например, профессии junior-аналитика (начинающего) можно обучить всего за полгода или год. О том, как это сделать расскажут на марафоне. А вслед за ним стартует 8-недельная образовательная программа. Вот там уже начнутся серьезные двухчасовые занятия, разборы в группах с кураторами. В некоторых городах можно подать заявку и на однодневные интенсивы.

Общество Образование Digital Технологии

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