В России выбраны лучшие практики активного долголетия

Определены лучшие практики активного долголетия для людей старшего возраста, которые будут масштабированы на территории всей страны и войдут в сборник "Лучшие практики активного долголетия 2020". Итоги конкурса подведены в пятницу, 9 апреля, в пресс-центре "Россия сегодня".

Как рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" Софья Малявина, практики активного долголетия должны помочь людям старшего возраста оставаться активными членами общества. Всего на конкурс было подано 250 заявок, 97 из них эксперты признали лучшими и рекомендовали к распространению на территории всей страны: 46 для городов, 10 для сельской местности, 35 регионального значения и 6 проектов федерального масштаба.

Все практики сгруппированы по ключевым направлениям. Среди них есть проекты по медицинскому уходу, профилактике заболеваний - всего 11 практик из 7 регионов. Еще 18 практик, реализованных в 10 регионах, представлены в разделе про образование и занятость: о профпереподготовке и помощи в трудоустройстве людей в возрасте от 50 лет. Практики из серии здоровый образ жизни направлены на поддержание физической активности пожилых людей, их 19. Больше всего - 49 практик - направлены на привлечение представителей старшего поколения к участию в социальных проектах и волонтерской деятельности.