В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике

В Русской православной церкви поддерживают идею принятия закона о биоэтике и готовы участвовать в организации общественной дискуссии на эту тему, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, иерей Феодор Лукьянов.

В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина состоялся круглый стол "Проблемы биоэтики и биоправа в современной России", организаторами которого выступили Патриаршая комиссия по вопросам семьи, комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сам университет и общественная организация "Союз православных женщин"​​​. На этом круглом столе было представлено решение комитета Госдумы о создании рабочей группы для разработки закона "О биоэтике".

"Русская православная церковь всемерно готова способствовать развитию биоэтики в правовых нормах и законах, участвовать в организации широкой общественной дискуссии и оказывать поддержку в научной и общественной деятельности при разработке закона "О биоэтике в РФ", - цитирует слова Федора Лукьянова агентство РИА Новости.

Он считает, что одной "из самых серьезных угроз, которые существенным образом подрывают права человека, является утилитарно-инструментальное отношение к человеческой жизни". Это, по его словам, проявляется в легализации абортов, "отношении к эмбриону как к расходному материалу, практике формирования эвтаназийного мышления в медицинском сообществе".

"Все это существенно обесценивает понятие человеческой жизни и человеческого достоинства", - подчеркнул священник.