Новости

В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса 22:41
Митрополит Иларион: принц Филипп всю жизнь сохранял любовь к православию 22:35
В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике 22:08
"Зенит" разгромил "Маккаби" и вошел в зону плей-офф Евролиги 22:03
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 21:48
В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость 21:28
Прививать иностранцев в России пока не планируют 21:24
Все российские школы подключат к интернету до конца года 21:16
Режиссер Николай Лебедев приступил к съемкам фильма "Нюрнберг" 21:15
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,5 тысячи военнослужащих 20:48
В Петербурге предложили разрешить возвращать льготы круглый год 20:33
Экс-министр экономики Украины: Украинцев ждет обнищание и кризис 20:32
Стала известна сумма запланированных военных расходов США на 2022 год 20:01
AstraZeneka почти вдвое сократит поставки вакцин в ЕС 19:52
Петербургские ученые передали Сирии компьютер с моделью древней Пальмиры 19:52
Умер госпитализированный с передозировкой культовый рэпер DMX 19:49
Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на чемпионат Европы-2022 19:42
Петербуржца на Невском проспекте ранило куском штукатурки 19:31
Принц Гарри вернется в Британию, чтобы проститься с дедом Филиппом 19:16
Правительство разрешило использовать конфискованный спирт для антисептиков 19:08
План похорон принца Филиппа изменили из-за пандемии 19:07
Александра Трусова рассказала о своих домашних питомцах 19:03
Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море 18:59
Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией 18:55
В Госдуме предостерегли США от провокаций в Черном море 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 22:08
Рубрика: Общество

В Русской православной церкви поддержали идею принять закон о биоэтике

Текст: Елена Яковлева

В Русской православной церкви поддерживают идею принятия закона о биоэтике и готовы участвовать в организации общественной дискуссии на эту тему, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, иерей Феодор Лукьянов.

Фото: Куксин Сергей/РГ
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России

В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина состоялся круглый стол "Проблемы биоэтики и биоправа в современной России", организаторами которого выступили Патриаршая комиссия по вопросам семьи, комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сам университет и общественная организация "Союз православных женщин"​​​. На этом круглом столе было представлено решение комитета Госдумы о создании рабочей группы для разработки закона "О биоэтике".

"Русская православная церковь всемерно готова способствовать развитию биоэтики в правовых нормах и законах, участвовать в организации широкой общественной дискуссии и оказывать поддержку в научной и общественной деятельности при разработке закона "О биоэтике в РФ", - цитирует слова Федора Лукьянова агентство РИА Новости.

Он считает, что одной "из самых серьезных угроз, которые существенным образом подрывают права человека, является утилитарно-инструментальное отношение к человеческой жизни". Это, по его словам, проявляется в легализации абортов, "отношении к эмбриону как к расходному материалу, практике формирования эвтаназийного мышления в медицинском сообществе".

"Все это существенно обесценивает понятие человеческой жизни и человеческого достоинства", - подчеркнул священник.

Общество Религия

Главное сегодня

Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море
Песков назвал главный критерий назначений врио глав регионов
Кабмин сделает обязательным досудебное обжалование решений надзорных органов
Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии