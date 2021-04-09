В Швейцарии 55 человек скончались после прививок от коронавируса

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic зарегистрировало 55 летальных исходов после вакцинации препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech, а также Moderna. Об этом говорится в сообщении агентства после изучения в общей сложности 1174 "уведомлений о нежелательных последствиях".

Отмечается, что средний возраст умерших составлял 84 года, и многие из них испытывали серьезные проблемы со здоровьем. При этом, как отмечается в сообщении Swissmedic, нет доказательств, что вакцина стала причиной смерти.

Кроме летальных исходов, отмечены повышение температуры (56 случаев), затрудненное дыхание (31 случай), головная боль или мигрень (28 случаев), тошнота (20 случаев), повышении давления (19 случаев) и анафилактические реакции (12 случаев).