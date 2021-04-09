"ВКонтакте" могут привлечь к ответственности за ролики о незаконных акциях

Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении "ВКонтакте" требований о пресечении распространения призывов к несанкционированным акциям. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В материалах дела фигурируют восемь постов со ссылками на YouTube-ролики. Соцсеть обвиняют в том, что ролики не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства "ВКонтакте" ограничила доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации

Ранее социальная сеть уже получила штраф в размере 1,5 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.