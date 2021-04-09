Новости

В Госдуме предостерегли США от провокаций в Черном море 18:51
"ВКонтакте" могут привлечь к ответственности за ролики о незаконных акциях 18:47
Украина приобрела турецкие ударные беспилотники 18:34
В московском метро спасли пассажира, упавшего на рельсы 18:17
На организаторов несостоявшегося теракта в Кисловодске завели уголовное дело 18:11
Жителя Красноярска обвинили в вооруженном нападении на школьника 17:21
Haval привез в Россию два новых внедорожника 16:58
Родион Щедрин представит в Москве свой новый хоровой сборник 16:54
В Пусане пройдет "Неделя документального российского кино" 16:45
Экипаж корабля "Ю.А. Гагарин" - "Союз МС-18" перешел на МКС 16:44
В Великобритании объявили траур из-за смерти принца Филиппа 16:40
Путин выразил соболезнования королеве Великобритании 16:40
Василий Ливанов вспомнил, как получал орден по указу принца Филиппа 16:33
На трассе "Дон" в Краснодарском крае ограничили движение из-за ремонта 16:22
ФТС перечислила в бюджет 1,3 трлн рублей в первом квартале 2021 года 16:20
Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа 16:20
Суд вынес приговор мужчине, распылившему газ в лицо сотруднику ОМОНа 16:16
Рогозин: "Роскосмос" обеспечит РФ спутниковой связью к 2024 году 16:16
СК и прокуратура начали проверку после обрушения лифта с людьми в Чите 16:06
Следствие просит арестовать адвоката экс-полковника Захарченко 16:03
В РФС подтвердили факт перепалки между представителями "Арсенала" и ЦСКА 15:59
В Петербурге суд запретил вести стройку на месте шведских крепостей 15:54
В Уссурийске военные строители реконструировали казарму 1902 года 15:51
Рогозин 12 апреля расскажет президенту о стратегических задачах "Роскосмоса" 15:42
Первая "Ласточка" отправится из Москвы в Минск 30 апреля 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
Что было за три дня до старта Юрия Гагарина: воскресенье, 9 апреля 1961 года
09.04.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

"ВКонтакте" могут привлечь к ответственности за ролики о незаконных акциях

Текст: Иван Черноусов

Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении "ВКонтакте" требований о пресечении распространения призывов к несанкционированным акциям. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Роскомнадзор оштрафует Google и Facebook за неисполнение требований

В материалах дела фигурируют восемь постов со ссылками на YouTube-ролики. Соцсеть обвиняют в том, что ролики не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства "ВКонтакте" ограничила доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации

Ранее социальная сеть уже получила штраф в размере 1,5 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к взысканию в размере одной десятой от годовой выручки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

Главное сегодня

Турция уведомила РФ о проходе кораблей США в Черное море
Песков назвал главный критерий назначений врио глав регионов
Косачев: Мир должен предотвратить силовую операцию Киева
Политолог: Объяснение госсекретаря США про слова Байдена о Путине нелепо
За сутки в России подтверждено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа