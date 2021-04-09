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09.04.2021 00:10
Рубрика: Экономика

Во ВНИИ труда рассказали, от чего зависит покупательная способность пенсий и зарплат

Текст: Ольга Игнатова
Реальная покупательская способность любых доходов - будь то пенсия, зарплата, стипендия или дивиденды - колеблется в течение года. Происходит это из-за того, что начинается сезонный рост цен. Вполне стандартное явление.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычно цены растут в начале года, к его середине рост замедляется и к осени останавливается. Понятно, что чем выше цены, тем ниже покупательская способность доходов. Но при этом нельзя не учитывать тот факт, насколько доходы ежегодно индексируются.

Фото: Moscow exchange
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"При индексации пенсий и заработных плат учитывается среднегодовая инфляция. Ежемесячные сопоставления имеют место быть, но, конечно, они отражают не больше, чем средняя температура по больнице. Так, например, каждый месяц мы получаем статистические данные о том, что реальные заработные платы то упали, то снизились. Значит ли это, что российские работодатели крайне переменчивы в вопросах оплаты труда? Конечно, нет. Просто сезонное колебание цен то повышает реальную покупательскую способность заработных плат, как правило установленных на год, то понижает ее", - пояснил "Российской газете" генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Но вот что касается пенсий, то с ними ситуация намного стабильнее. "Это как раз связано с тем, что государство повышает пенсии на уровень выше инфляции. А зарплаты у нас не растут такими темпами. Поэтому даже колебания внутри года в большинстве месяцев не ведут к уменьшению покупательской способности пенсии. Если посмотреть статистику прошлых лет, то реальный размер пенсии с учетом инфляции падает лишь в одном-двух месяцах за год", - подчеркивает Платыгин.

Напомним, что ранее некоторые СМИ обратили внимание на тот факт, что в феврале, по данным Росстата, размер реальных пенсий в России (то есть пенсий с учетом инфляции) сократился на 0,1% к февралю 2020-го и на 0,7% к январю 2021-го. Утверждалось, что это произошло впервые за последние годы.

Февраль - с точки зрения ценообразования - непростой месяц, отмечает Дмитрий Платыгин. "Действительно, на многие продовольственные товары цены высоки. Опубликованные данные Росстата отражают естественные сезонные колебания размеров пенсий внутри года. Такие сезонные колебания наблюдаются ежегодно и сглаживаются в рамках года. По итогам 2021 года в целом с учетом проведенной индексации будет обеспечен рост пенсий в реальном выражении", - добавляет эксперт. Он также подчеркивает, что в отчетах Росстата используется показатель, учитывающий не только страховые пенсии, на которые распространяется опережающая индексация, но и другие, которые назначаются и индексируются по другим принципам.

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Так, как и планировалось, в 2021 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%, что выше уровня инфляции за 2020 год (4,9%). "Но не стоит забывать еще и то, что индексируются выше инфляции пенсии только неработающих пенсионеров. У работающих пенсионеров, доля которых около 20%, рост пенсий в связи с их ежегодным перерасчетом в августе меньше, и это тоже находит свое отражение в статистических данных", - пояснил Платыгин.

В 2022 году индексация пенсий неработающих пенсионеров планируется в размере 5,9%, в 2023 году - 5,6%, что также, как прогнозируется, будет выше инфляции.

Экономика Пенсии и пособия

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