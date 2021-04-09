Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 апреля 2021 года № 53-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 апреля 2021 года № 53-ПГ





Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Абзац четвертый подпункта 8.3 пункта 8 дополнить словами ", а также на работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, через 21 день после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, имеющих сертификат о профилактических прививках установленного образца либо имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции".

2. Абзац второй подпункта 10.3 пункта 10 дополнить словами ", а также на работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, через 21 день после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, имеющих сертификат о профилактических прививках установленного образца либо имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции".







