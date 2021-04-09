Захарова назвала глупостью перенос места встречи контактной группы

Требование Украины перенести заседания контактной группы из Минска в другую страну является "гипотетической глупостью", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Данный вопрос предметно не обсуждается, отметила она.

"Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях", - сказала Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что делегация от страны не поедет в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате​​​. Причиной, по его словам, является недоверие к Беларуси, которая якобы находится под влиянием РФ. Резников предложил поискать для переговоров другую страну.