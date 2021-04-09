Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 89-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2004, N 24, ст. 2335; N 35, ст. 3607; N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2007, N 6, ст. 681; N 10, ст. 1151; N 17, ст. 1938; N 31, ст. 4008, 4011; 2008, N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; N 45, ст. 5268; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2794, 2799; N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 16; N 13, ст. 1685; N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; N 31, ст. 4702; N 43, ст. 5975; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 41, ст. 5522; N 50, ст. 6961; 2013, N 14, ст. 1638, 1648; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6684; 2014, N 6, ст. 565; N 8, ст. 739; N 14, ст. 1543; N 19, ст. 2300; N 23, ст. 2931; N 48, ст. 6636; N 49, ст. 6928; 2015, N 6, ст. 886; N 29, ст. 4357; N 41, ст. 5639; 2016, N 7, ст. 917; N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 46; N 15, ст. 2139; N 23, ст. 3227; 2018, N 28, ст. 4148; N 51, ст. 7861; 2019, N 22, ст. 2660; 2020, N 9, ст. 1119; N 21, ст. 3232, 3233; N 31, ст. 5026; Российская газета, 2021, 12 марта) следующие изменения:

1) в пункте 9 статьи 4 слова "депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" заменить словами "сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";

2) пункт 7 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: "Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет.";

3) статью 23 дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, назначенного по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, могут быть прекращены досрочно по ее мотивированному представлению, внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии. Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена комиссии должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии рассмотрению не подлежит. Указанное представление не может быть внесено в течение одного года после назначения члена комиссии, а также в период избирательной кампании, период кампании референдума, в которых участвует избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.";

4) в статье 26:

а) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе сформировать одну либо несколько специальных территориальных комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования.";

б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Для федеральной территории Центральной избирательной комиссией Российской Федерации формируется отдельная территориальная избирательная комиссия, которая является избирательной комиссией, организующей выборы в органы публичной власти федеральной территории, и вышестоящей избирательной комиссией по отношению к иным избирательным комиссиям, сформированным на федеральной территории, а при проведении выборов в органы государственной власти, референдума субъекта Российской Федерации - нижестоящей комиссией по отношению к избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, на территории которого создана федеральная территория (в случае формирования окружной избирательной комиссии - к окружной избирательной комиссии).";

5) в статье 29:

а) пункт 62 дополнить предложением следующего содержания: "Член избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации до истечения срока своих полномочий на основании мотивированного представления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, внесенного в соответствии с пунктом 91 статьи 23 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 111 в первом предложении слова "политической партией" исключить, слова "с пунктом 33 статьи 22 настоящего Федерального закона, принимает" заменить словами "с пунктом 33 статьи 22 или пунктом 91 статьи 23 настоящего Федерального закона, принимает", дополнить предложением следующего содержания: "Орган, назначивший члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, в отношении которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 91 статьи 23 настоящего Федерального закона, информирует Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии с настоящим пунктом решении.";

в) в пункте 211 слова "члены Совета Федерации Федерального Собрания" заменить словом "сенаторы";

6) в статье 31:

а) в пункте 2 слова "членов Совета Федерации Федерального Собрания" заменить словом "сенаторов";

б) в пункте 3 слова "членов Совета Федерации Федерального Собрания" заменить словом "сенаторов";

7) в пункте 6 статьи 33 слова "члена Совета Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации", слова "Федерального Собрания Российской Федерации (далее также - Совет Федерации)" исключить;

8) пункт 8 статьи 37 после слов "депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации," дополнить словами "форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах в органы публичной власти федеральной территории,";

9) в статье 38:

а) в абзаце первом пункта 12 слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

б) в пункте 13 слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

в) в пункте 14:

в абзаце первом слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

в подпункте "е1" слова "статьи 2" заменить словами "статьи 3", слова "от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ" заменить словами "от 22 декабря 2020 года N 439-ФЗ", слова "части 3" заменить словами "части 4";

в подпункте "ж" слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

г) в пункте 18 слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

д) в подпункте "а1" пункта 24 слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

е) в пункте 301 слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

ж) в пункте 302 слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

з) в пункте 37 слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

10) в статье 60:

а) пункт 2 после слов "окружных избирательных комиссиях," дополнить словами "при проведении выборов в органы публичной власти федеральной территории - при избирательной комиссии, организующей указанные выборы,";

б) пункт 3 дополнить словами ", выборов в органы публичной власти федеральной территории - избирательной комиссией, организующей указанные выборы";

11) в пункте 31 статьи 61 слова "члена Совета" заменить словами "сенатора Российской";

12) статью 63:

а) дополнить пунктом 53 следующего содержания:

"53. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные подпунктами "г", "д" пункта 5, пунктом 51 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в пункте 3 статьи 61 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в пункте 6 настоящей статьи, в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в пункте 3 статьи 61 настоящего Федерального закона.";

13) в абзаце первом пункта 81 статьи 66 слова "подпунктах "а" и "б" пункта 8" заменить словами "пункте 8", слова "1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика";

14) пункт 7 статьи 75 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: "Решения или действия (бездействие) территориальной избирательной комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 81 статьи 26 настоящего Федерального закона, или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, за исключением случаев, когда обжалуемые решения или действия (бездействие) связаны с осуществлением указанной комиссией полномочий по подготовке и проведению выборов в органы государственной власти, референдума субъекта Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 18, ст. 2118; N 31, ст. 4008; 2009, N 29, ст. 3633; 2014, N 8, ст. 739; 2017, N 23, ст. 3226) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства.";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин Российской Федерации, занимавший должность Президента Российской Федерации два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации должность Президента Российской Федерации второй срок.";

в) пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Положение Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением.";

2) в пункте 2 статьи 16 слова "члены Совета Федерации Федерального Собрания" заменить словом "сенаторы".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 46; 2018, N 7, ст. 961; N 24, ст. 3417; N 51, ст. 7861; 2020, N 21, ст. 3233; N 31, ст. 5026) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 4 после слов "21 года," дополнить словами "постоянно проживающий в Российской Федерации,";

б) часть 8 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;";

в) в части 9 слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2, 3 и 41";

2) часть 3 статьи 22 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "Председатель такой территориальной избирательной комиссии назначается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";

3) часть 14 статьи 42 после слов ", о согласии баллотироваться" дополнить словами ", а также копии документов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидатов к выдвинувшим их политическим партиям, иным общественным объединениям (в случае представления указанных документов),";

4) в части 1 статьи 63 третье предложение после слов "для кандидата, выдвинутого" дополнить словами "в порядке самовыдвижения", дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: "Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 43 настоящего Федерального закона.";

5) статью 79 дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. В случае, если в избирательный бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4 и 7 части 7 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 78 настоящего Федерального закона.";

6) в абзаце первом части 7 статьи 83 слова "пунктах 1 и 2" исключить, слова "1 переносной ящик" заменить словами "2 переносных ящика".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статей 37, 63, 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статей 42, 63, 79, 83 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин