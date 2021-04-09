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9 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 86-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Дата подписания 5 апреля 2021 г.
Опубликован 9 апреля 2021 г.
Вступает в силу 16 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Принят Государственной Думой 17 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1091; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4169; 2018, N 1, ст. 65, 89; 2019, N 31, ст. 4422; 2020, N 17, ст. 2702; N 52, ст. 8598; Российская газета, 2021, 26 февраля) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 после слов "в том числе" дополнить словами "порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора,";

2) в статье 4:

а) в пункте 5 части 9 слова "(цена лота)" и слова ", устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора," исключить;

б) в части 10:

в пункте 5 слова "(цена лота)" и слова ", устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора," исключить;

в пункте 7 слова "порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов" заменить словами "обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах".

Статья 2

Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями части 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Положения о закупках, которые не соответствуют требованиям части 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), по истечении девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона считаются не размещенными в единой информационной системе. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых были направлены до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями части 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), но не позднее девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения либо направления такого приглашения.

Президент Российской Федерации В. Путин