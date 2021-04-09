Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram селфи на фоне ржавых гимнастических брусьев. "Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро", подписал он снимок. Сам Зеленский на снимке в черном спортивном костюме.

Фото было сделано в ходе поездки президента по Донбассу.

В настоящее время Зеленский совершает поездку по Донбассу на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в этом регионе. Как ранее сообщила его пресс-служба, он посетил передовые позиции и пообщался с военными. Также Зеленский подчеркнул, что все украинские чиновники, обладающие большими властными полномочиями, должны приезжать на Донбасс и поддерживать военнослужащих.