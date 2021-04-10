Большунов победил в Югорском лыжном марафоне

Чемпион мира россиянин Александр Большунов выиграл в Югорском лыжном марафоне на дистанции 50 километров свободным стилем в Ханты-Мансийске. Вторым финишировал Рауль Шакирзянов, замкнул тройку лидером Никита Поршнев.

"Первый круг мы проехали все вместе, и после него я немного вышел вперед. Затем решил чуть ускориться. Увидел, что ребята отстают и продолжил в своем темпе", - прокомментировал итоги соревнования Большунов.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Большунов во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и занял первое место в престижной многодневке "Тур де Ски".

Также Александр завоевал первое "золото" чемпионата мира (в скиатлоне). На недавнем первенстве России в Тюмени Большунов взял четыре золотые медали - в скиатлоне, командном спринте, эстафете и спринтерской гонке.