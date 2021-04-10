Доктор Мясников назвал три частые ошибки при гипертонии

Люди, подверженные гипертонии, допускают три основные ошибки, которые вредят их здоровью.

Как отметил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников, при повышенном артериальном давлении необходимо следить за питанием и постараться удерживать вес в норме.

Эксперт посоветовал отказаться от жирной пищи, а также снизить употребление соли и сахара. По его словам, в частности, таблетки не помогут, если страдающий гипертонией человек продолжает есть соленое. При наличие этого недуга не следует превышать ежедневную норму в полтора-два грамма поваренной соли.

Александр Мясников также говорит об ошибочном мнении многих пациентов о "рабочем" давлении. Он подчеркивает, что давление может быть нормальным и повышенным. В том случае, если "рабочее" давление повышено, оно, возможно, не станет сразу причиной "сосудистой катастрофы", но будет "пилить" организм и сосуды.

Также распространенной ошибкой является произвольный прием препаратов и несоблюдение назначенной врачом дозы.

За консультацией по вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться к врачу.