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10.04.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Эксперт по ценам предложил выгодную альтернативу банковским вкладам

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Индекс продовольственных цен ФАО за последний месяц увеличился на 2,1 процента, достигнув 118,5 пункта. С июня 2014 года это самое высокое значение Индекса ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций). Мировые цены на продовольствие растут уже десятый месяц, фиксирует ФАО. И этим дело не закончится, прогнозируют аналитики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столь неприятная для потребителей тенденция открывает перед российскими аграриями большое окно возможностей. Как, впрочем, и перед теми, кто имеет сбережения и недоволен процентами по банковским депозитам. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

Юрий Владимирович, многие эксперты уверяют, что мир входит в многолетний цикл высоких мировых цены на продукты. Мы сможем воспользоваться ситуацией и в ближайшие годы резко нарастить производство, чтобы стать ведущей мировой агродержавой?

Юрий Корнюш: Безусловно, Россия имеет все предпосылки, чтобы стать ведущим производителем продовольствия в мире. По некоторым оценкам, общая площадь неиспользуемых сельхозугодий в России - почти 100 миллионов гектаров. 44 процента всех сельхозугодий страны. Да и вовлеченные в оборот сельхозугодия имеют огромный потенциал к росту производительности. Мы легко можем производить в полтора раза больше продовольствия на нынешних угодьях.

То есть увеличить продовольственные поставки на экспорт мы можем достаточно быстро?

Юрий Корнюш: Мы, конечно же, можем и будем наращивать экспорт. Но я считаю, что приоритетом пока все-таки должен быть внутренний рынок. Ненормальна ситуация, когда мы продаем за рубеж сырье (зерновые, семена подсолнечника), а потом везем оттуда готовые продукты питания с повышенной добавочной стоимостью.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Так что первоочередная задача - развивать собственную переработку и кооперацию внутри страны. Регионы России крайне богаты. Мы можем производить практически все (за исключением экзотических фруктов) - от морепродуктов Крыма и Кубани до оленины на Ямале. Кавказ - это виноград, овощи, орехи и фрукты. Юг России - зерновые и масличные. Центральное Черноземье - лен, конопля, картофель и так далее. Возможности колоссальные.

Конечно, в среднесрочной перспективе экспорт продовольствия может стать важнейшей статьей доходов России. Как вы знаете, выручка от АПК еще несколько лет назад превысила доходы от продажи вооружения. Но мы должны создать базу для устойчивого роста внутри страны, инвестировать в технологии, в инфраструктуру, логистику, кооперацию.

Но на все это нужны огромные деньги, которых у агробизнеса нет. Как быть?

Юрий Корнюш: Во-первых, у нас ежегодно растет господдержка. Другое дело, что нужно постоянно критически оценивать эффективность каждого вложенного государственного рубля. Причем смотреть не только сиюминутную выгоду, но и видеть долгосрочный горизонт. Ведь чтобы корова начала давать молоко, ее нужно сначала вырастить, а это несколько лет.

Фото: Татьяна Кравченко
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Во-вторых, можно активнее привлекать средства физических лиц. Вклады населения в банках сегодня - порядка 30 триллионов рублей. Как правило, они лежат в банках "мертвым грузом" под очень низкий процент. Если их привлечь при помощи облигаций под реализацию крупных проектов и дать процент чуть выше депозита - скажем, даже семь-восемь процентов годовых, с определенными гарантиями государства, то огромные средства населения перетекли бы в реальный сектор экономики.

Судите сами - в прошлом году ЦБ РФ всего на несколько пунктов снизил ключевую ставку. Но даже этого хватило, чтобы существенная часть населения забрала вклады и вложила их в недвижимость. Что, кстати, стало одной из главных причин роста цен на жилье. Может быть, это и не самое удачное инвестиционное решение, но других идей у людей не было. А многие хотят, чтобы их сбережения приносили более ощутимый доход и при этом работали на развитие собственной экономики.

Полностью интервью Юрия Корнюша читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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