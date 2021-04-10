Эксперт подсчитал справедливую цену за электроэнергию для населения

Действующие тарифы на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, пишут РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олега Колобова.

В России для некоторых потребителей (в том числе населения) устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня. По оценке Колобова, разница с настоящей ценой составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч (в зависимости от того, используются газовые или электрические плиты). Но в разных регионах цены за электричество для населения разные.

Так, в Москве население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным. Здесь они ниже экономически обоснованных менее чем на 1 рубль за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой, подсчитал эксперт. А есть удаленные и изолированные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч.

Остальные потребители чаще всего оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, компенсирующую пониженные тарифы для льготных категорий потребителей и различные инвестиционные программы в электроэнергетике. Компенсируют пониженные тарифы также за счет бюджета и генерирующих компаний.

Такая практика была введена в начале 1990-х годов в качестве меры социальной защиты населения.