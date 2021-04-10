Новости

РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина 13:44
В Польше в годовщину катастрофы Ту-154 прошли столкновения с полицией 13:33
Мошенники обманули дочь Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей 13:32
В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса 13:11
Эксперт подсчитал справедливую цену за электроэнергию для населения 12:40
В Новосибирске возбудили дело против директора управления капстроительства 12:27
В Японии зафиксировали сразу пять землетрясений 12:18
В Красноярске арестовали экс-главу регионального центра стандартизации 12:04
Главную роль в пятом "Индиане Джонсе" сыграет Фиби Уоллер-Бридж 11:50
Правительство обновило планы по развитию культуры 11:47
Пассажиры рассказали, что им важно в российских поездах 11:46
25-летняя актриса Ина Мария Бартайте погибла в Литве 11:39
Около 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности 11:26
В России за сутки зафиксировано семь лесных пожаров 11:18
Врио губернатора Ульяновской области отправил правительство в отставку 11:17
Оперштаб: еще 1646 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:10
Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло на востоке Явы в Индонезии 11:09
ВШЭ: COVID-19 не даст экономике выйти из кризиса в 2021 году 11:01
Китай одобрил третью вакцину для клинических испытаний 10:41
Кабмин выделил 1,6 млрд рублей на медицину и образование в регионах 10:38
Наталья Сергунина: В театрах Москвы появился городской Wi-Fi 10:00
Белый дом сообщил о контактах с Россией по ситуации на границе с Украиной 09:35
Всех жителей Сан-Марино привили "Спутником V" 09:04
Гинцбург рассчитывает на бессрочный иммунитет от "Спутника V" 08:50
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом 07:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
10.04.2021 12:40
Рубрика: Экономика

Эксперт подсчитал справедливую цену за электроэнергию для населения

Текст: Татьяна Карабут

Действующие тарифы на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, пишут РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олега Колобова.

Фото: iStock
В Минэнерго планируют сдерживать рост цен на бензин до 2035 года

В России для некоторых потребителей (в том числе населения) устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня. По оценке Колобова, разница с настоящей ценой составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч (в зависимости от того, используются газовые или электрические плиты). Но в разных регионах цены за электричество для населения разные.

Так, в Москве население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным. Здесь они ниже экономически обоснованных менее чем на 1 рубль за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой, подсчитал эксперт. А есть удаленные и изолированные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч.

Остальные потребители чаще всего оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, компенсирующую пониженные тарифы для льготных категорий потребителей и различные инвестиционные программы в электроэнергетике. Компенсируют пониженные тарифы также за счет бюджета и генерирующих компаний.

Такая практика была введена в начале 1990-х годов в качестве меры социальной защиты населения.

Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса
Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
За сутки в России подтверждено 8704 случая COVID-19 в 83 регионах
В МИД прокомментировали траты США на "сдерживание" России и Китая
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента