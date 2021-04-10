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10.04.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, как оставаться востребованным работником в любом возрасте

Текст: Алексей Дуэль
Восстановление экономики после коронавируса внезапно вскрыло неожиданную проблему: в России некому работать. Спрос на рабочую силу растет буквально на глазах: еще в январе 2021 года, по данным Росстата, в службы занятости поступили заявки на 1,69 млн работников, в феврале требовалось уже 1,75 млн человек. Хотя всего год назад, в феврале 2020 года, до начала пандемии, потребность не превышала 1,5 млн человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году на рынок труда выходит самая малочисленная возрастная когорта: людей в возрасте 20-24 года у нас меньше 6,9 млн человек. Для сравнения: в диапазоне от 30 до 34 лет находятся 12,6 млн россиян. Молодежь не перекрывает даже выходящее на пенсию поколение 65-69-летних, их у нас 8,3 млн человек.

"Доля людей старшего возраста к 2030 году будет составлять практически 29% населения страны", - предупредила вице-премьер Татьяна Голикова.

В следующей по взрослению когорте - от 15 до 19 лет - народу тоже не слишком много, меньше 7,2 млн. И на их вступление во взрослую жизнь придется выход на пенсию еще 10,1 млн человек. В такой ситуации работодатели начинают особенно ценить молодых сотрудников, стараясь их как можно скорее забрать и выращивать внутри компании на перспективу, и присматриваться к возрастным соискателям, отмечают в Ассоциации частных агентств занятости. Просто опасаются остаться без кадров.

"Основной вклад в рост экономики и ВВП делают люди 32-52 лет, - объясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. - Именно в этом возрасте люди обладают достаточной квалификацией и склонны к предпринимательскому риску. Когда демографическая яма будет проходить через этот промежуток, у нас будут самые большие проблемы".

Провал в этих наиболее производительных возрастах начинается уже сейчас. В категории 30-34 года через пять лет вместо нынешних 12,6 млн будет только 9,4 млн человек. Наиболее многочисленной когорте из подрастающих сейчас от 5 до 9 лет. Экономически активными эти ребята станут только во второй половине 2030-х годов, но и их всего 9,3 млн человек.

"Спрос на молодые кадры устойчиво растет с начала 2010-х годов, - говорит замгендиректора международной группы компаний ANCOR Татьяна Баскина. - Компании соревнуются за привлекательность своего имиджа как работодателя не только для привлечения перспективных студентов, но и - это относительно новый тренд - фокусируются на программах их удержания на долгосрочную перспективу".

Повсеместная автоматизация, искусственный интеллект на основе больших данных и цифровые двойники позволят компаниями более гибко подходить к найму людей и несколько нивелировать проблему кадрового голода, уверен резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок Виктор Михайлов. По его мнению, основные проблемы будут с вакансиями, где требуются уникальные компетенции и нестандартное мышление. Робота этому не научишь, поэтому компаниям нужно уже сегодня задумываться над тем, как выращивать и удерживать таких профессионалов. В первую очередь речь идет об инженерных специальностях. В будущем найти на рынке их будет довольно сложно.

Фото: iStock
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"Рынок труда для возрастного сегмента 20-24 года - это онлайн-бизнес, которым можно заниматься, не выходя из дома, удаленно, - считает руководитель отдела массового подбора персонала OPEN Group Юлия Звездкина. - Продажа информационных и цифровых товаров, работа в соцсетях, деятельность без жёсткого графика. Молодежь в принципе сейчас стремится переход на гибкий график, работать сдельно, а не в формате постоянного найма".

Еще один ресурс, особенно для тех отраслей, куда молодые не слишком стремятся: химия, металлургия, агропромышленный комплекс, авиационная промышленность - более возрастные сотрудники.

"Планка "возрастных" кандидатов за последнее десятилетие сместилось от 40+ к 50+, но говорить о том, кто будет востребован на рынке труда в ближайшей перспективе, стоит не в разрезе возрастов, а с точки зрения компетенций и готовность постоянно обучаться, - считает Татьяна Баскина. - Чтобы быть востребованными на рынке труда, "возрастным" соискателям нужно постоянно изучать новые инструменты, технологии в своих профессиональных сферах. Большое преимущество опытных и квалифицированных специалистов - доскональное знание бизнес-процессов, что очень востребовано при автоматизации рутинных операций".

Чтобы оставаться востребованным специалистом, для работников в старшем возрасте важны умение работать с собой, крепкое физическое и ментальное здоровье, ведь им предстоит выдерживать рабочий ритм, заданный молодыми специалистами, добавляет Виктор Михайлов.

"В условиях дефицита кадров компании будут обращать внимание в первую очередь на конкретную ценность и результаты, которые человек может принести бизнесу, а не на демографические показатели, такие как возраст и пол", - уверен он.

Профпригодность возрастных работников позволяют поддерживать разнообразные курсы профессиональной переквалификации и обучения, считает начальник отдела экономического анализа и оперативного мониторинга Аналитического центра Москвы Антон Микелевич. Причем возрастные студенты показывают очень приличные результаты, а также недоступный многим юным уровень дисциплины. И это их сильные стороны, считает он.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Выпадающие молодые кадры заместят люди более старших возрастов, - считает Антон Микелевич. - Многим из них по силам освоить технологии, новые методы и приемы работы. Единственная проблема - они могут не слишком точно оценивать общую ситуацию, поэтому им надо помогать сориентироваться в каких профессиональных знания и навыках они нуждаются, в чем начинают отставать от времени. Но для этого есть специалисты, в том числе в региональных и федеральных ведомствах".

Возраст профессионального долголетия увеличится, уверены эксперты, минимум на десять лет. И возрастные соискатели уже сейчас становятся все более привлекательными кандидатами на самые разные вакансии. Единственное условие - владение современными технологиями.

"Указывать в описании вакансии "знание ПК" уже стало дурным тоном, - объясняет Татьяна Баскина. - Это общечеловеческий, а не профессиональный навык". То же самое скоро будет касаться и других навыков цифрового мира.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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