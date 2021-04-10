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10.04.2021 17:32
Рубрика: В мире

Еврокомиссия предложила США заморозить взаимные пошлины

Текст: Александр Саможнев

Евросоюз предложил США приостановить на полгода тарифы, введенные на миллиарды долларов импорта. Это выходило бы за рамки четырехмесячной приостановки, согласованной в прошлом месяце, и послужило бы сигналом, что Брюссель ищет компромисс в 16-летнем споре о субсидиях на авиаперевозки, сообщает журнал Spiegel.

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"Мы предложили приостановить все взаимные тарифы на шесть месяцев, чтобы достичь согласованного решения, - цитирует Spiegel вице-президента Еврокомиссии и комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса.

По словам чиновника, это создаст необходимое пространство для оживления промышленности и создания рабочих мест по обе стороны Атлантики.

В марте стороны договорились о четырехмесячной приостановке, охватывающей все американские тарифы на 7,5 млрд долларов импорта ЕС и все пошлины ЕС на 4 млрд долларов американской продукции, что стало результатом длительных переговоров с Всемирной торговой организацией (ВТО) по поводу субсидий для производителей самолетов Airbus и Boeing.

Домбровскис также заявил, что ЕС будет внимательно следить за законами президента США Джо Байдена в рамках программы "Покупай американское". Она предусматривает предоставление государственных заказов исключительно американским фирмам. "Наша цель - стимулировать рынки закупок, которые максимально открыты во всем мире", - комментировал еврокомиссар по торговле.

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