Гериатр рассказала, что должно быть в рационе пожилого человека

Гериатр Надежда Рунихина опровергла распространенный миф, что пожилым людям не нужно много питаться, так как они мало двигаются и не работают.

По мнению специалиста, ежедневный рацион бабушек и дедушек должен включать все необходимые витамины и микроэлементы. В противном случае может очень быстро развиться синдром дефицита питания (мальнутриция). "И на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции", - цитирует РИА Новости Рунихину.

Врач советует употреблять продукты, содержащие кальций, витамин D. Если говорить о белке, то норма 1-1,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно.