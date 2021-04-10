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10.04.2021 16:56
Рубрика: Спорт

Гол Глушакова принес "Химкам" победу над "Тамбовом" в РПЛ

Футболисты подмосковных "Химок" обыграли "Тамбов" в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
"Зенит" обыграл "Химки" в последнем матче 24-го тура РПЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу на "Арене Химки" в одноименном подмосковном городе, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Денис Глушаков.

"Химки" набрали 38 очков и вышли на восьмую позицию в РПЛ. "Тамбов" с 14 очками замыкает турнирную таблицу. Безвыигрышная серия команды, испытывающей по ходу сезона финансовые проблемы, достигла 14 матчей (две ничьи и 12 поражений).

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