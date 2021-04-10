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10.04.2021 14:06
Рубрика: Спорт

Иностранцы не смогут стать волонтерами на матчах Евро-2020 в Петербурге

Текст: Артур Нанян

Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге решил не принимать волонтеров из иностранных государств. Причина - неопределенность с открытием границ, заявил ТАСС заместитель руководителя организации Дмитрий Антонов.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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"Нам уже сейчас нужно приступить к обучению волонтеров. Мы не уверены, что границы откроют, так что мы не можем рисковать. Потому и было принято такое решение", - отметил Антонов.

Ранее сообщалось, что центр получил заявки на волонтерство почти от 11 тысяч человек.

Помимо россиян, среди желающих были также граждане таких стран как Алжир, Албания, Индия, Италия, Венгрия, Германия и другие.

Напомним: Санкт-Петербург примет четыре матча предстоящего турнира, в том числе две игры с участием сборной России на групповом этапе (против Бельгии и Финляндии).

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020

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