Кабмин выделил 1,6 млрд рублей на медицину и образование в регионах

На оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений в регионах из резервного фонда будет выделено более 1,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Предполагается, что на эти средства будет закуплено 115 автомобилей скорой помощи для региональных медицинских учреждений, свыше шести тысяч комплексов для измерения температуры и дезинфекции рук, которые будут направлены в школы, около полутора тысяч новых музыкальных инструментов для детских школ искусств, а также более шести тысяч единиц инвентаря для спортивных организаций и 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физподготовки спортсменов.

Напомним, вопрос о выделении федерального финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства в минувший четверг.