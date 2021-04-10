Как советское правительство наградило первого космонавта и его семью

Для семьи Юрия Гагарина
Жилой дом и четырехкомнатная квартира
1. Денежное вознаграждение - 15 000 рублей
2. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета, кухни
3. Автомашина "Волга"
4. Телевизор "Рубин"
5. Радиола "Люкс"
6. Стиральная машина
7. Холодильник
8. Пылесос
9. Ковровые дорожки
10. Пианино
11. Постельное белье - 6 комплектов
12. Одеяла - 2 шт.
Для родителей Юрия Гагарина
Сборный дом из трех комнат
1. Телевизор
2. Радиоприемник
3. Мебель на три комнаты
Экипировка для Юрия Алексеевича Гагарина
1. Пальто демисезонное
2. Пальто легкое летнее
3. Плащ
4. Костюм - 2 шт. (светлый и темный)
5. Обувь - 2 пары (черные и светлые)
6. Рубашки белые - 6 шт.
7. Шляпа - 2 шт.
8. Носки - 6 пар
9. Белье нижнее шелковое - 6 пар
10. Трусы, майки - 6 пар
11. Платки носовые - 12 шт.
12. Галстуки - 6 шт.
13. Перчатки - 1 пара
14. Электробритва - 1 шт.
15. Два комплекта военного обмундирования (парадное и повседневное)
16. Чемоданы - 2 шт.
Экипировка для жены
1. Пальто демисезонное
2. Пальто летнее
3. Плащ
4. Платья - 3 шт.
5. Черный костюм
6. Шляпы - 2 шт.
7. Гарнитуры - 6 шт.
8. Чулки - 6 пар
9. Туфли - 3 пары
10. Сумки дамские - 2 шт.
11. Перчатки - 2 пары
12. Косынки - 2 шт.(шерстяная и шелковая)
13. Блузки - 2 шт.
14. Кофта шерстяная - 1 шт.
Экипировка для детей
1. Кровать детская
2. Детская коляска
3. Платья шерстяные - 4 шт.
4. Пальто - 2 шт. (зимнее и летнее)
5. Шапочки - 2 шт. (зимняя и летняя)
6. Обувь - 4 пары
7. Белье - 6 пар
8. Куклы, игрушки
9. Детское приданное
Экипировка для матери
1. Пальто летнее
2. Пальто зимнее
3. Плащ
4. Платья - 2 шт.
5. Платок пуховый
6. Туфли - 2 пары
7. Белье - 6 пар
8. Чулки - 6 пар
9. Кофта шерстяная - 1 шт.
Двум братьям и сестре Гагарина Ю. А. - по 1000 рублей.
Экипировка для отца
1. Пальто летнее
2. Пальто зимнее
3. Плащ
4. Фуражка
5. Белье - 6 пар
6. Рубашки - 6 шт.
7. Костюм - 2 шт. (темно-серый и темный)
8. Ботинки - 2 пары (светлые и темные)
9. Галстуки - 4 шт.
10. Носовые платки - 6 шт.
11. Носки - 6 пар