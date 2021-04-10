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1 апреля 2021 г. 10:00
"Родина"
Родина - № 4(421)

И пуховой платок для мамы...

Как советское правительство наградило первого космонавта и его семью
18 апреля 1961 года секретным распоряжением Совета Министров СССР был утвержден список подарков Юрию Гагарину и членам его семьи.
Торжественная встреча Юрия Гагарина на Красной площади. На трибуне Анна Тимофеевна Гагарина. Фото: РИА Новости
Торжественная встреча Юрия Гагарина на Красной площади. На трибуне Анна Тимофеевна Гагарина. Фото: РИА Новости

Для семьи Юрия Гагарина

Жилой дом и четырехкомнатная квартира

Фото: из семейного архива Т.Д.Филатовой
Племянница Юрия Гагарина рассказала пять историй из семейного альбома

1. Денежное вознаграждение - 15 000 рублей

2. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета, кухни

3. Автомашина "Волга"

4. Телевизор "Рубин"

5. Радиола "Люкс"

6. Стиральная машина

7. Холодильник

8. Пылесос

9. Ковровые дорожки

10. Пианино

11. Постельное белье - 6 комплектов

12. Одеяла - 2 шт.

Сын приехал к родителям на новоселье в Гжатск. Фото: РИА Новости

Для родителей Юрия Гагарина

Сборный дом из трех комнат

1. Телевизор

2. Радиоприемник

3. Мебель на три комнаты

Юрий и Валентина. Фото: РИА Новости

Экипировка для Юрия Алексеевича Гагарина

Гагарину не хватило полутора секунд, чтобы катапультироваться

1. Пальто демисезонное

2. Пальто легкое летнее

3. Плащ

4. Костюм - 2 шт. (светлый и темный)

5. Обувь - 2 пары (черные и светлые)

6. Рубашки белые - 6 шт.

7. Шляпа - 2 шт.

8. Носки - 6 пар

9. Белье нижнее шелковое - 6 пар

10. Трусы, майки - 6 пар

11. Платки носовые - 12 шт.

12. Галстуки - 6 шт.

13. Перчатки - 1 пара

14. Электробритва - 1 шт.

15. Два комплекта военного обмундирования (парадное и повседневное)

16. Чемоданы - 2 шт.

Экипировка для жены
Анна Гагарина: "Господи, иду, солнце светит, а его больше нет..."

1. Пальто демисезонное

2. Пальто летнее

3. Плащ

4. Платья - 3 шт.

5. Черный костюм

6. Шляпы - 2 шт.

7. Гарнитуры - 6 шт.

8. Чулки - 6 пар

9. Туфли - 3 пары

10. Сумки дамские - 2 шт.

11. Перчатки - 2 пары

12. Косынки - 2 шт.(шерстяная и шелковая)

13. Блузки - 2 шт.

14. Кофта шерстяная - 1 шт.

Мы - Гагарины!

Экипировка для детей

Фото: Сергей Куксин
Дочь Гагарина рассказала о выставке в честь 60-летия полета отца в космос

1. Кровать детская

2. Детская коляска

3. Платья шерстяные - 4 шт.

4. Пальто - 2 шт. (зимнее и летнее)

5. Шапочки - 2 шт. (зимняя и летняя)

6. Обувь - 4 пары

7. Белье - 6 пар

8. Куклы, игрушки

9. Детское приданное

Мать космонавта.

Экипировка для матери

Фото: Министерство культуры Оренбургской области
Космонавт Кононенко передал музею оренбургский платок, побывавший на МКС

1. Пальто летнее

2. Пальто зимнее

3. Плащ

4. Платья - 2 шт.

5. Платок пуховый

6. Туфли - 2 пары

7. Белье - 6 пар

8. Чулки - 6 пар

9. Кофта шерстяная - 1 шт.

Двум братьям и сестре Гагарина Ю. А. - по 1000 рублей.

Алексей Иванович и Анна Тимофеевна.

Экипировка для отца

1. Пальто летнее

2. Пальто зимнее

3. Плащ

4. Фуражка

5. Белье - 6 пар

6. Рубашки - 6 шт.

7. Костюм - 2 шт. (темно-серый и темный)

8. Ботинки - 2 пары (светлые и темные)

9. Галстуки - 4 шт.

10. Носовые платки - 6 шт.

11. Носки - 6 пар

Темы дня:
#космос
#Юрий Гагарин
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#юбилей