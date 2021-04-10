Как советское правительство наградило первого космонавта и его семью

18 апреля 1961 года секретным распоряжением Совета Министров СССР был утвержден список подарков Юрию Гагарину и членам его семьи.

Торжественная встреча Юрия Гагарина на Красной площади. На трибуне Анна Тимофеевна Гагарина. Фото: РИА Новости