Китай одобрил третью вакцину для клинических испытаний

В Китае одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса фармацевтической компании Sinopharm.

В заявлении, распространенном в социальной сети Weibo, говорится, что "новый препарат обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма".

Кроме новинки в Китае разработаны еще пять препаратов от коронавируса. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа, передает ТАСС.

Между тем только в Пекине вакцинировались свыше 9 миллионов человек. Для этого было использовано 15,39 миллиона доз вакцин. В середине марта в столице стартовала программа вакцинации от коронавируса пожилых людей, не имеющих серьезных хронических заболеваний. Иностранные граждане в Пекине теперь также могут подать заявку на вакцинацию.