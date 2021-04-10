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10.04.2021 10:41
Рубрика: В мире

Китай одобрил третью вакцину для клинических испытаний

Текст: Александр Саможнев

В Китае одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса фармацевтической компании Sinopharm.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В заявлении, распространенном в социальной сети Weibo, говорится, что "новый препарат обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма".

Кроме новинки в Китае разработаны еще пять препаратов от коронавируса. Они предназначены для вакцинации в один, два или три этапа, передает ТАСС.

Между тем только в Пекине вакцинировались свыше 9 миллионов человек. Для этого было использовано 15,39 миллиона доз вакцин. В середине марта в столице стартовала программа вакцинации от коронавируса пожилых людей, не имеющих серьезных хронических заболеваний. Иностранные граждане в Пекине теперь также могут подать заявку на вакцинацию.

В мире Восточная Азия Китай Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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