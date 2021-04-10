Книжный фестиваль "Красная площадь" собирает участников

Седьмой Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня и по доброй традиции соберет писателей и издателей, актеров и музыкантов и, конечно же, читателей со всей страны. Участие в этом празднике книги бесплатное, необходимо лишь заполнить заявку на официальном сайте. И стоит поторопиться, прием заявок начинается 12 апреля.

"После рекордных сроков подготовки "Красной площади" в прошлом году, экстремальных эпидемиологических мер безопасности, в которых прошел фестиваль, и слаженной работы команды, мы справимся с любыми трудностями. Желаю нам всем спокойной подготовки и прекрасного книжного события в начале лета!", - поздравил всех со стартом подготовки большого литературного праздника председатель Оргкомитета - советник Президента России Владимир Толстой.

В этом году парад книг на главной площади страны пройдет одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. Сотни мероприятий пройдут на традиционных площадках - "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва - Библиотека", "История Отечества", "Музейная линия", "Деловая площадка" и, конечно, "Главная сцена" и "Малая сцена". Отдельная программа готовится для профессионалов книжного бизнеса.

По словам зампредседателя оргкомитета фестиваля Владимира Григорьева, особое внимание уделят выдающимся писателям, чьи юбилеи приходятся на 2021 год: "Мы с размахом отпразднуем 200-летие Ф.М.Достоевского и Н.А.Некрасова. Не забудем и про 100-летие А.Д.Сахарова". Специальную программу к празднованию 800-летия основания города подготовит Нижний Новгород. Отдельный лекторий будет посвящен Году науки и технологий. Обязательно состоится уже ставший традицией книжного праздника Фестиваль национальных литератур", - рассказывает он.

Традиционно пройдет суперфинал конкурса юных чтецов "Живая классика", объявят имена 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса "Класс!" и победителя специальной видео-номинации "Выйди из класса", а в день рождения Александра Пушкина на главной сцене фестиваля засияют новые звезды отечественной литературы - победители литературной премии "Лицей".

Подробная информация - условия участия, программа, видеотрансляции - будет опубликована на официальном сайте.

Справка "РГ"

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы.

Как всегда, вход для гостей фестиваля будет свободный, но с учетом складывающейся на момент проведения эпидемиологической обстановки.